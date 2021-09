Privrženci nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa to soboto v Washingtonu organizirajo zborovanje v podporo tistim, ki so jih zaprli zaradi napada na zvezni kongres 6. januarja. Trump tokrat s tem noče imeti nič in ga ne bo blizu. Kongresna policija se je pripravila in postavila dva metra visoko ograjo okrog kongresne palače ter zaprosila nacionalno […] The post V Washingtonu to soboto novo zbo ...