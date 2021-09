Jeseničani do zanesljive zmage v Linzu SiOL.net Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh premagali ekipo Steel Wings Linz s 4:0 (0:0, 1:0, 3:0). Potem ko so za uvod v novo sezono v drugem najmočnejšem regionalnem tekmovanju, doživeli hladen tuš in morali na domačem ledu priznati premoč novincu v ligi Meranu, so danes nalogo opravili bolje.

Sorodno

Oglasi