Žanrsko pester vstop v lutkovno sezono Dnevnik V teh dneh so sezono začeli tudi v Lutkovnem gledališču Ljubljana, kjer bodo do konca letošnjega leta pripravili skupno šest premier. Prvo so sinoči, druga sledi jutri.

Sorodno







































































































Oglasi Omenjeni Dnevnik

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Aleš Hojs

Jelko Kacin

Borut Pahor