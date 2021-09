Gimnazija Celje – Center, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Osnovna šola Bistrica ob Sotli in Vrtec Bistrica pri OŠ Prežihovega Voranca Bistrica so dobitnice prestižne evropske nagrade za inovativno poučevanje, ki jo bo letos prvič podelila Evropska komisija na slavnostnem dogodku 20. oktobra v Bruslju. Z nagrado želijo počastiti dosežke učiteljev in šol, izraziti priznanje za njihovo delo ter š ...