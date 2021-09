Elton John zaradi poškodbe kolka prestavil turnejo 24ur.com Britanski pevec Elton John je oboževalcem na družbenem omrežju sporočil, da je njegova poslovilna evropska turneja, ki je bila načrtovana v prihodnjih mesecih, prestavljena za dve leti. Zvezdnik je namreč nerodno padel in si pri tem poškodoval kolk, zaradi česar so njegovi triurni nastopi do operacije neizvedljivi.

