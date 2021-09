Ljubitelji košarke bodo s petkovim dvobojem za superpokalno lovoriko med Cedevito Olimpijo in Krko dočakali uvod v novo tekmovalno sezono pod slovenskimi koši. Tradicionalni košarkarski derbi med Ljubljančani in Novomeščani se bo v legendarnem Tivoliju začel ob 20.30 uri. Vstopnice so bile v predprodaji na voljo po šest evrov, na dan tekme pa bo cena vstopnice osem evrov. preberite več » ...