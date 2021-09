Odgovorni urednik Demokracije Jože Biščak in novinar RTV Igor Pirkovič: Napad na snemalca Nova24TV Demokracija Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv) Bruselj poziva članice EU k boljši zaščiti novinarjev, je poročala STA, podpredsednica komisije za vrednote in preglednost Vera Jourova pa je ob tem izpostavila primer slovenskega novinarja Blaža Zgage in poudarila, da je še zlasti nesprejemljivo nasilje političnih voditeljev. Izpostavila je Zgago, pa čeprav sploh ni znano, da bi se mu kdaj karkoli hudega zgodilo. ...

