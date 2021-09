So ruske parlamentarne volitve zgolj predstava? Reporter Po vsej Rusiji so se danes odprla volišča, na katerih bo okoli 110 milijonov ljudi do vključno nedelje lahko volilo poslance nove ruske dume. Pričakovati je vnovično prepričljivo zmago vladajoče Enotne Rusije, še zlasti, ker je bila resna opozicija prakti

Sorodno Oglasi