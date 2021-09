Na Severnem Irskem za umor novinarke obtožili dva moška Dnevnik Na Severnem Irskem so za umor novinarke Lyre McKee aprila 2019 obtožili dva moška, je v petek zvečer sporočila policija v Belfastu. Osumljenca, stara 21 in 33 let, sta obtožena tudi posedovanja strelnega orožja in streliva z namenom ogrožanja...

