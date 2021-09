Clint Eastwood: pri 91 letih vrnitev h koreninam - vesternu RTV Slovenija Legendarni ameriški igralec in režiser Clint Eastwood je maja praznoval 91. rojstni dan. Upokojitev vseeno še ni na njegovem dnevnem redu: v kina in na pretočno platformo prihaja vestern Cry Macho, ki ga je režiral in v njem nastopil.

Sorodno Oglasi