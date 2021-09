V četrtek so zdravstveni delavci opravili 6.528 PCR testov in potrdili 1.143 okužb. Delež pozitivnih izvidov je bil tako 17,5-odstoten. Za primerjavo: prejšnji četrtek so potrdili 999 okužb, a je pri občutno manj opravljenih testih delež pozitivnih znašal 19,3 odstotke. Včeraj pa je bilo pozitivnih 1.324 testov oziroma 19,8 odstotka. Četrtek je sicer že zadnje tri tedne za odtenek boljši od prvi ...