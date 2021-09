Žensko zbil na prehodu za pešce Primorske novice Na Bazoviški ulici v Sežani včeraj ob 19.15 61-letni voznik avtomobila ni ustavil 58-letni pešakinji, ki je prečkala vozišče na označenem prehodu za pešce. Vanjo je trčil s prednjim delom vozila, ženska je padla in obležala. Odpeljali so jo v Splošno bolnišnico Izola, od koder so policistom sporočili, da je huje poškodovana. Povzročitelju sledi kazenska ovadba.

Oglasi