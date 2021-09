Orban: Madžarska bo kljub konfliktom vztrajala v EU-ju RTV Slovenija Madžarski premier Viktor Orban je dejal, da bo kljub številnim konfliktom z Brusljem Madžarska do zadnjega vztrajala v EU-ju, glede na to, da ji članstvo v uniji omogoča dostop do skupnega trga.

Sorodno



Oglasi