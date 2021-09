Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem (UP) so se uvrstile na svetovno lestvico univerz Times Higher Education (THE) za leto 2022 na področju naravoslovnih ved. Ljubljanska in mariborska univerza sta se uvrstili v skupino med 601. in 800. mestom, Univerza na Primorskem pa med 801. in tisočim mestom.