Trumpovi privrženci organizirajo zborovanje, on pa noče imeti nič s tem 24ur.com Privrženci nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa to soboto v Washingtonu organizirajo zborovanje v podporo tistim, ki so jih zaprli zaradi napada na zvezni kongres 6. januarja. Trump tokrat s tem noče imeti nič in ga ne bo blizu.

