Otroci prikrajšani za 1,8 bilijona ur pouka v živo 24ur.com Šoloobvezni otroci po vsem svetu so od začetka pandemije covida-19 zaradi zapiranja držav izgubili že več kot 1,8 bilijona ur pouka v živo. To pomeni, da so mladi učenci prikrajšani za dostop do izobrazbe in drugih življenjsko pomembnih prednosti, ki jih nudijo šole. Unicef je na sedežu Združenih narodov (ZN) v New Yorku predstavil inštalacijo "No Time to Lose", s katero opozarja na izobraževalno...

Oglasi