Najboljši je Oxford. Kje na lestvici pa so slovenske univerze? 24ur.com Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem so se uvrstile na svetovno lestvico univerz Times Higher Education (THE) za leto 2022 na področju naravoslovnih ved. Ljubljanska in mariborska univerza sta se uvrstili v skupino med 601. in 800. mestom, Univerza na Primorskem pa med 801. in tisočim mestom.

