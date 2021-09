Piše: P.T. Člani Združenja industrije pijač, ki deluje v okviru GZS – Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, so se ob podpisu dodatne zaveze odločili, da bodo do konca leta 2025 za 5 % znižali vsebnost sladkorja ter hkrati tudi povprečen energijski iznos 100 ml brezalkoholnih pijač v brezalkoholnih pijačah. Dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je ob p ...