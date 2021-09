Nesreča med begom pred policijo: poškodovani štirje Pakistanci, eden umrl RTV Slovenija Mariborski policisti so v okolici Velikega Okiča skušali ustaviti voznika, ki je nezakonito prevažal devet Pakistancev. Voznik je z vožnjo nadaljeval, v ovinku zapeljal z vozišča po pobočju in trčil. Pet potnikov so odpeljali v bolnišnico, eden je umrl.

