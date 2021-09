Na 53. MOS-u so podeljena letošnja sejemska priznanja. Celjski sejem je podelil priznanja tistim, ki so s svojo dejavnostjo tako ali drugače, na lokalnem in nacionalnem nivoju, prispevali k slovenski gospodarski dejavnosti, ki je bila med epidemijo covida-19 še posebej okrnjena. Mestna občina Celje pa je tradicionalno podelila sejemska priznanja za kakovost, tržno zanimivost in izvirnost izdelkov ...