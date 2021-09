Pet slovenskih polfinalistov v Moskvi, spodletelo Jerneju Krudru in Mii Krampl RTV Slovenija Anže Peharc je na SP-ju v plezanju s štirimi vrhovi in petimi conami v balvanih osvojil 5. mesto v kvalifikacijah. Vita Lukan je bila 11. V polfinale se nista uspela prebiti Jernej Kruder in Mia Krampl.

