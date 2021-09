Exatlon kot drugi zapušča Gregor #video SiOL.net Za tekmovalci v oddaji Exatlon je že drugi teden, zato so se morali tudi tokrat posloviti od enega tekmovalca. V izločilnem dvoboju je bil Nik Korošec hitrejši in spretnejši in je tako svojega sotekmovalca Gregorja Divjaka izločil iz igre za 50 tisoč evrov.

