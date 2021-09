Pentagon priznal: V napadu z dronom ubitih 10 civilistov in niti en skrajnež 24ur.com Združene države Amerike so priznale, da je v napadu brezpilotnega letala v Kabulu konec Avgusta umrlo 10 civilistov, med katerimi ni bilo niti enega pripadnika Islamske države, je pa bilo sedem otrok. Kot so sporočili iz Pentagona, nihče za to ne bo kaznovan, prav tako ne bodo uvedli disciplinskih ukrepov.

