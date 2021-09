Slovensko farmacevtsko društvo (SFD) je v četrtek podelilo nagrade za izjemne zasluge pri razvoju farmacevtske stroke v slovenskem in mednarodnem prostoru za leti 2020 in 2021. Najuglednejši nagradi za življenjsko delo na področju farmacije, Minaržikovi odličji sta prejela ustanovitelj podjetja Medis Tone Strnad in vodja bolnišnične lekarne Onkološkega inštituta UKC Ljubljana Monika Sonc.