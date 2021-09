Srečni Tadej Pogačar: Urška Žigart je rekla da! Demokracija Piše: kuloar.si Vrhunski kolesar Tadej Pogačar, dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji in lastnik bronaste olimpijske medalje, ter Urška Žigart, ki je prav tako profesionalna kolesarka, sta se zaročila! Oblečena v belo sta posnela nekaj prelepih fotografij, Tadej pa je ob njih na Instagramu pripisal: »Samo eno življenje imaš in ona je moja. Ko je rekla da, so se mi sanje uresničile!« Več si lahko preberete TUKAJ.

