Pokular: PCT smo uvedli, da bi obvladali epidemijo in ne, da bi kogarkoli silili v cepljenje Lokalec.si Minister Janez Poklukar je v pogovoru za Večer med drugim poudaril, da so širitev obveznega izpolnjevanja pogoja PCT uvedli, da bi obvladali epidemijo, in ne zato, da bi kogarkoli silili v cepljenje. Opozoril je na skorajšnje krčenje bolnišničnih programov, napovedal pa je tudi več predlogov za reševanje kadrovskih težav v zdravstvu. Kot je spomnil, je trenutno hospitaliziranih več kot 350 covidni ...

