V FJK so danes ob 3851 PCR testiranjih potrdili 80 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih brisov 2,07-odstoten. Opravili so še 6921 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 17 novih okužb (delež 0,24-odstoten). Umrl je en bolnik s covidom-19, gre za 97-letnega moškega iz Trsta. Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 41 bolnikov s covidom-19, kar je š ...