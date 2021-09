ZDA priznale, da so v napadu z brezpilotnim letalom ubili civiliste, med njimi je bilo sedem otrok Politikis ZDA so priznale, da je bilo v napadu brezpilotnega letala v Kabulu nekaj dni pred umikom ameriške vojske ubitih 10 civilistov. Med žrtvami je bilo sedem otrok, najmlajši pa je bil star dve leti, poročajo tuje tiskovne agencije. V napadu je umrl humanitarni delavec in devet članov njegove družine. Smrtonosni napad se je zgodil nekaj […] The post ZDA priznale, da so v napadu z brezpilotnim letalom u ...

