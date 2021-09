Bayern po zmagi v Barceloni neustavljiv - Bochum jo je s sedmico še poceni odnesel RTV Slovenija Nogometaši Bayerna so že na začetku sezone v sijajni formi. Po odličnih predstavah v Leipzigu in Barceloni so na Allainz Areni odpravili Bochum kar s 7:0. V krizi je Leipzig, ki je tudi v Kölnu izvekel le točko (1:1).

