V 9. krogu državnega prvenstva sta se v Stožicah v Ljubljani pomerila domača Olimpija in Celje. Celjani so prišli v prestolnico s popotnico treha zaporednih zmag, dveh prvenstvenih in ene pokalne. Serijo Celjanov je ustavila Olimpija, ki je doma zmagala z 1:0, kljub temu, da je drugi polčas odigrala z igralcem manj. Celjani so tekmo začeli odločno in že v 5. minuti lepo izigrali domačo obrambo ter ...