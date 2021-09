Bregar po drugem porazu v LP: Ves čas smo lovili tekmice, to je vedno težko 24ur.com Rokometašice Krima Mercatorja na prvi domači evropski tekmi v sezoni in hkrati prvi po letu in pol pred domačimi navijači niso uspele priti do prvih točk v sezoni. Tekmice iz madžarskega Györa so bile boljše z 31:26. Ljubljančanke so tako v uvodu v evropsko sezono, kjer imajo letos precej višje cilje kot v preteklosti, začele z dvema porazoma.

