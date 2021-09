Najpogosteje uporabljamo pametne telefone, prenosnike in tablice. Običajno neodvisno ene od drugih, zato se težave pojavijo šele takrat, ko želimo izmenjati datoteke. Napravi povežemo s kablom, datoteke naložimo in prenesemo iz oblačne shrambe ali sami sebi pošljemo poštno sporočilo. Jasno je, da nič od tega ni ravno preprosto in še manj učinkovito. Huawei je že […] Prispevek Huawei MatePad 11 pod ...