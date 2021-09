Zaradi prometne nesreče zaprta gorenjska avtocesta od Lesc proti Lipcam v smeri Jesenic; poškodovani Politikis Zaradi prometne nesreče je zaprta gorenjska avtocesta od Lesc proti Lipcam v smeri Jesenic. Obvoz je urejen po stari cesti Lesce-Jesenice, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Po prvih podatkih je bilo v nesreči udeleženo eno vozilo, poškodovani pa sta dve osebi, ki sta bili odpeljani v zdravstveno ustanovo. Avtocesta je zaprta zaradi ogleda in […] The post Zaradi prometne nesreče zaprta gorenj ...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jani Kovačič

Tadej Pogačar

Aleš Hojs

Borut Pahor