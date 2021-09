(Nedeljski dnevnik) Z milo glasbo za slovensko dušo Dnevnik Franc Mihelič je muzikant, virtuoz na diatonični harmoniki in skladatelj, ki je ustvaril več kot 400 izvirnih skladb, okoli 150 tudi v nemškem jeziku, in s svojim ansamblom izdal več kot 40 albumov, ki so pri prodaji dosegli zlato naklado. Razvil...

Sorodno

































































































Oglasi