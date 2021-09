Italijanski mediji: Slovenija ne neha presenečati SiOL.net Slovenski odbojkarji se bodo danes v Katovicah na Poljskem z Italijani pomerili za naslov evropskega prvaka. Azzuri so sinoči s 3:1 odpravili aktualne evropske prvake Srbe, Slovenci pa so z enakim rezultatom poteptali sanje domačinov. Bodo v tretjem finalu (tekma se bo začela ob 20.30) v zadnjih šestih letih končno poleteli do zlata?

