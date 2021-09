V Izraelu ujeta še zadnja od šesterice pobeglih palestinskih zapornikov SiOL.net Izraelske oblasti so ujele še zadnja dva od šestih palestinskih zapornikov, ki so pred dvema tednoma pobegnili iz najstrožje varovanega zapora v Izraelu. Specialne enote so pobegla zapornika davi izsledile med preiskavo hiše v palestinskem mestu Dženin na severu Zahodnega brega, sta sporočili izraelska vojska in policija.

