Napadel taksista, mu grozil in ukradel gotovino SiOL.net Ljubljanski policisti so ponoči prijeli roparja, ki je napadel taksista. Vozniku je grozil, mu pobral gotovino in ga lažje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Sorodno































Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Jani Kovačič

Aleš Hojs

Primož Roglič