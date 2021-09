Mihaela na hitrih zmenkih: Stiskala se pa še ne bova 24ur.com Nocoj bodo junaki podeželja spoznali še ostale kandidate in kandidatke. Po romantičnih, iskrivih in zabavnih hitrih zmenkih pa bodo morali sprejeti pomembno odločitev. Katere snubce bodo povabili k sebi domov in od katerih se bodo poslovili?

