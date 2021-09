(VIDEO) V Avstraliji zaprli preko 200 ljudi, ki so nasilno protestirali proti covidnim omejitvam Demokracija Piše: Sara Kovač (Nova24tv) Najmanj 235 ljudi je bilo aretiranih po hudih spopadih med nasprotniki lockdowna v Melbournu. V spopadih, do katerih je prišlo v soboto zjutraj, je bilo ranjenih deset policistov, poroča CNN. Protestnike je v središču Melbourna pričakalo kar 2 tisoč policistov, je sporočil poveljnik policije v avstralski zvezni državi Viktorija Mark Galliott Protestniki so v policiste m ...

Sorodno











Oglasi Omenjeni Avstralija

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Janez Janša

Tim Gajser

Aleš Hojs

Primož Roglič