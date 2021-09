Gasilci so danes iz dvigala rešili kar sedem oseb. Po poročanju Uprave RS za zaščito in reševanje so ob 17.12 so na Javorniku na Ravnah na Koroškem gasilci PGE Koroškega gasilskega zavoda s tehničnim posegom iz pokvarjenega dvigala rešili 7 ujetih oseb. K sreči se je vse dobro končalo.