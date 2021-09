V Alžiriji brez posebnih časti pokopali Butefliko RTV Slovenija V Alžiriji so pokopali nekdanjega predsednika Abdelaziza Butefliko, in sicer na pokopališču, namenjenem junakom alžirske neodvisnosti, stran od oči javnosti in brez posebnih časti, kakršnih so bili deležni njegovi predhodniki.

