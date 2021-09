Icardi rešil PSG, Messi še čaka prvi zadetek SiOL.net V Franciji smo spremljali srečanja 6. kroga. Zvezdniški PSG doma na uvodu v sezono blesti in ni oddal še niti točke, Parižani pa so se v izdihljajih srečanja rešili tudi na derbiju z Lyonom. Vprašanje, ki še vedno ostaja v zraku, pa je, kdaj bo Lionel Messi prvič zabil za svoj novi klub. Nov poraz je doživel Lille. Državni prvaki so tokrat morali priznati premoč Lensu. Nič bolje ne gre niti Monacu, Marseille pa se je z zmago vrnil na drugo mesto.

