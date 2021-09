Zgodovinski uspeh mladih Slovencev, ki so evropski prvaki SiOL.net Slovenska članska odbojkarska reprezentanca je po viteškem boju na Poljskem ostala brez evropskega naslova, se je pa na vrh Evrope povzpela slovenska mladinska reprezentanca do 17 let v košarki 3x3. V Lizboni je v finalu z 19:14 ugnala Ukrajino, evropski naslov pa je smetana na torti izjemno uspešnega slovenskega košarkarskega poletja.

