Emmyja za najboljšo televizijsko dramsko serijo prejela Krona Dnevnik Netflix je na sinočnji podelitvi televizijskih nagrad emmy v Los Angelesu pobral kar dve glavni nagradi in sicer za najboljšo televizijsko dramsko serijo (Krona) in za mini-serijo ali televizijski film (The Queen's Gambit). Med komičnimi serijami je...

Sorodno













Oglasi