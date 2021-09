Opozicijski poslanci pričakujejo Janševa pojasnila o stikih z lobisti in dobavitelji Večer S poslanskimi vprašanji predsedniku vlade Janezu Janši in ministrom bodo danes začeli redno sejo DZ. Premier naj bi poslancem opozicije med drugim pojasnjeval okoliščine svojih stikov z lobisti in dobavitelji medicinske opreme. Odgovarjal bo tudi na vprašanja o posledicah bančne sanacije in pomanjkanju javnih najemnih stanovanj.

