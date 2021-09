Zadnje predvolilno soočenje: Scholz tudi v tretje najbolj prepričljiv RTV Slovenija Olaf Scholz (SDP) in Annalena Baerbock (Zeleni) sta obljubila minimalno plačo 12 evrov na uro in konkretne premike pri podnebni politiki, poudarjala socialno pravičnost, kandidat CDU/CSU Armin Laschet se je osredinil na gospodarstvo in notranjo varnost.

