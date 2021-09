ZDA domov pošiljajo migrante s Haitija Večer Ameriške oblasti so v nedeljo začele domov z letali pošiljati migrante s Haitija, ki so se utaborili v Teksasu. Tja so prišli peš iz Mehike. Gre za enega največjih in najhitrejših izgonov migrantov iz ZDA v zadnjih desetletjih.

