V BiH smrtnost zaradi covida na milijon prebivalcev najvišja v Evropi Nova24TV Bosna in Hercegovina se je znašla na samem vrhu evropskih držav po številu smrti zaradi covida-19 na milijon prebivalcev. Sodeč po podatkih portala Worldometer, ki redno spremlja stanje epidemije novega koronavirusa po svetu, je zgolj Peru tisti, ki prekaša Bosno in Hercegovino v tej žalostni statistiki. Od začetka epidemije so v BIH zabeležili 225.857 okužb z novim koronavirusom in 10.203 smrtnih ...

