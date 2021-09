Umrl igralec John Challis iz serije Samo bedaki in konji 24ur.com Umrl je britanski igralec John Challis, ki je bil najbolj znan po vlogi prodajalca rabljenih avtomobilov Terranca Aubreyja Boycea - Boycieja v humoristični seriji Samo bedaki in konji. Star je bil 79 let. Iz igralčevega družinskega kroga so sporočili, da je po dolgotrajni bitki z rakom mirno umrl v spanju.

Sorodno



Oglasi Omenjeni korona virus

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Mesec

Jože Pučnik

Janez Cigler Kralj

Jožef Horvat