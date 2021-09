V streljanju na univerzi v Rusiji več mrtvih in ranjenih Primorske novice Na univerzi v ruskem mestu Perm na Uralu je danes eden od študentov izvedel strelski pohod. Po prvih informacijah je ubil pet in ranil šest ljudi, policisti pa so ga medtem že pridržali.

